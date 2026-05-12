Jefe de Gabinete: Fideicomiso de Petroperú se manejará de forma responsable y con expertos

Perú.- PCM: Gobierno reafirma compromiso con las Fuerzas Armadas - Andina/Melina Mejía

Lima 12 May. (ANDINA) -

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez, aseguró hoy que el fideicomiso para Petroperú se manejará de manera responsable, por una entidad distinta a la petrolera estatal y con especialistas.

“Se va a manejar definitivamente por una manera responsable, no lo va a tener Petroperú, que antes lo usaba para pagar sus deudas, pagarse a ellos mismos, a empresas o bonistas. Ahora lo va a hacer ProInversión, ellos son los responsables de pagar, Petroperú está aceptado ese manejo”, indicó.

Ese diseño, según dijo, será un círculo virtuoso porque será una empresa diferente la que decida sobre el fideicomiso, con especialistas y expertos que realizarán también un trabajo diferente, sin la flexibilidad que tenía la petrolera estatal.

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