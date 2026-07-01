Jefe de Gabinete garantiza una transferencia de gobierno ordenada y transparente

Andina/Difusión

Lima 2 Jul. (ANDINA) -

El jefe del Gabinete Ministerial, Luis Arroyo, remarcó que el gobierno de transición del presidente José María Balcázar está comprometido con una transferencia de mando ordenada, transparente y conforme a la Constitución.

“El Poder Ejecutivo entregará al próximo gobierno un país en marcha, con una economía que mantiene su crecimiento, instituciones operativas y condiciones que permitan asegurar la continuidad de las políticas públicas. Esa será la mejor demostración de la fortaleza de nuestra democracia y de la madurez de nuestras instituciones”, enfatizó el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).Lee también: [Marina de Guerra destruye 19 embarcaciones usadas para minería ilegal en Loreto]

Asimismo, señaló que el Perú atraviesa un proceso de transición democrática que exige responsabilidad, serenidad y absoluto respeto por la institucionalidad. “Ese es el firme compromiso del presidente de la república”, sostuvo.

Relación con Estados Unidos

En otro momento de su discurso durante la ceremonia de conmemoración de los 250 años de Independencia de los Estados Unidos, el titular de la PCM destacó la sólida y duradera relación del Perú con los Estados Unidos.En ese sentido, afirmó que el vínculo económico entre ambos países constituye uno de los principales pilares y que el Tratado de Libre Comercio (TLC) ha fortalecido el intercambio bilateral, al punto de convertir a Estados Unidos en el principal destino de las exportaciones peruanas no tradicionales.“A ello se suma una cooperación cada vez más estrecha en defensa, seguridad, lucha contra la delincuencia organizada y, recientemente, en material espacial, con la activa participación del Perú en los acuerdos Artemisa y otras iniciativas de cooperación bilateral”, puntualizó Luis Arroyo.Por último, resaltó que la mayor fortaleza de la relación entre los dos países radica en las personas, debido a que más de un millón de peruanos contribuyen con su trabajo y talento al desarrollo de los Estados Unidos, mientras que más estadounidenses visitan el Perú cada año.

(FIN) NDP/HTC/FHG