Jefe del Gabinete: “Este Gobierno le ha dado un respiro político e institucional al Perú”

Perú.- Jefe de Gabinete: “Este Gobierno le ha dado un respiro político e institucional al Perú” - Andina/Difusión

Lima 4 Jul. (ANDINA) -

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, destacó que el principal legado de la actual gestión gubernamental es haberle devuelto la estabilidad política al país, tras años marcados por vacancias presidenciales, censuras de ministros, protestas sociales y recesión económica.

“Frente a este escenario, se asumió la responsabilidad de devolverle al Perú la estabilidad. Ese será el principal legado de esta gestión: haber contribuido a darle al país un respiro político e institucional que permita recuperar la normalidad democrática”, subrayó el jefe del Gabinete Ministerial.Lee también: [Presidente Balcázar arriba a la región Puno en visita de trabajo]

Consideró que este logro permitió garantizar la continuidad del orden democrático y el respeto irrestricto de la voluntad ciudadana en el último proceso electoral.“Actuamos con absoluta neutralidad y brindamos todas las garantías para que los ciudadanos ejerzan libremente su derecho al voto”, indicó Arroyo, tras reconocer que esta tarea fue una de las responsabilidades más importantes que asumió y cumplió el Gobierno.Explicó, asimismo, que durante las últimas semanas el Ejecutivo orientó sus principales esfuerzos a atender los desafíos más urgentes del país, como la lucha contra la inseguridad ciudadana y las acciones preventivas ante el Fenómeno de El Niño.Estabilidad impulsó el crecimiento económico

En otro momento, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) resaltó que, fruto de este clima de confianza, la economía peruana mantuvo su expansión hasta superar el 3.7% de crecimiento en la actualidad, pese a factores adversos como la rotura del ducto de Camisea, los impactos climáticos y los desafíos del proceso electoral.Sobre este punto detalló que la recaudación tributaria registró un aumento real de 28.6% en junio de 2026 respecto al mismo mes del año anterior, un logro inédito en los últimos cinco años. Valoró, además, que el déficit fiscal se sitúe en 1.6% del PBI a mayo, cifra que encamina al país a cumplir su meta anual. “Macroeconómicamente nos hemos mantenido muy alto, más allá de las expectativas”, remarcó.Por último, el titular de la PCM reafirmó que la labor continuará hasta el último día a fin de asegurar una transferencia transparente. De esta manera, el próximo gobierno recibirá un país en pleno funcionamiento, con instituciones operativas y una trayectoria sólida que garantice la continuidad de las políticas públicas orientadas al bienestar de la población.

(FIN) NDP/HTCGRM