Andina/Premier Luis Arroyo: Gobierno Prioriza

Lima 23 Jun. (ANDINA) -

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, reafirmó el compromiso del Gobierno Nacional de fortalecer las acciones de prevención y respuesta ante el posible impacto del fenómeno El Niño, mediante la ejecución de obras estratégicas, el despliegue de maquinaria y la articulación permanente con autoridades regionales y locales.

“Tenemos poco tiempo, pero estamos ejecutando las obras que el Perú necesita para afrontar las emergencias y proteger a la población”, señaló el jefe del Gabinete.

El jefe del Gabinete informó además que el Consejo de Ministros sesionará este miércoles 24 de junio en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), con el propósito de evaluar las acciones preventivas que viene implementando el Ejecutivo, especialmente en las zonas de mayor riesgo de la costa peruana.

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Luis Arroyo explicó que el Gobierno mantiene un monitoreo permanente de las áreas vulnerables y de la maquinaria destinada a las labores de prevención y respuesta.

Asimismo, anunció que en los próximos días realizará visitas de supervisión a las regiones de Ica y La Libertad para verificar el avance de los trabajos de mitigación.

“Estamos atentos para actuar con la anticipación que demanda esta situación. Supervisamos permanentemente la operatividad de la maquinaria y adoptamos las medidas necesarias para responder oportunamente ante cualquier emergencia”, sostuvo el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

También informó que el próximo 2 de julio se desarrollará un Consejo de Estado Regional (CER), con la participación del presidente de la república, José María Balcázar, ministros de Estado y gobernadores regionales. En este espacio se evaluarán las acciones conjuntas para reducir los riesgos y fortalecer la capacidad de respuesta frente al fenómeno El Niño.

Más de 300 distritos vulnerables

El jefe del Gabinete Ministerial señaló que alrededor de 315 distritos del país presentan condiciones de vulnerabilidad debido a su ubicación geográfica, por lo que requieren especial atención en las acciones de prevención.

En esa línea, destacó la disponibilidad de S/ 360 millones provenientes del Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (Fondes), recursos que pueden ser gestionados por los gobiernos locales para ejecutar intervenciones preventivas y de respuesta.

Añadió que el Ejecutivo cuenta además con recursos de la reserva de contingencia para atender eventuales emergencias.

Respecto a las acciones en el norte del país, el titular de la PCM informó que continúan los trabajos para culminar los expedientes técnicos del sistema de drenaje pluvial de Tumbes y resaltó la participación de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) en la ejecución de proyectos destinados a reducir la vulnerabilidad de la población frente a eventos climáticos extremos.

(FIN) NDP/HTC/FHG