Jefe del Gabinete: Gobierno de transición trabajará hasta el último día

Perú.- Jefe del Gabinete: no habrá tregua contra quienes siembran miedo y destruyen oportunidades - Andina/Difusión

Lima 5 Jun. (ANDINA) -

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, encabezó una actividad en Madrid (España) orientada a relanzar al Perú como un destino confiable para las inversiones, al presentar a empresarios españoles una serie de proyectos de infraestructura destinados a mejorar la calidad de vida de los peruanos.

Durante elroadshow “Perú: oportunidades de inversión en infraestructura y servicios públicos”,el jefe del Gabinete Ministerial reafirmó también que esta fase busca fortalecer la competitividad nacional.

“Hemos presentado una cartera muy sólida de grandes proyectos como represas, carreteras, hidroeléctricas y trenes. Como gobierno de transición trabajaremos hasta el último día”,subrayó Arroyó, quien destacó que el evento tuvo gran acogida.

Informó que, para el periodo 2026-2028, el portafolio de Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en activos a cargo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) contempla alrededor de 97 proyectos, así como adendas relevantes, por un monto superior a los 34 millones de euros.

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Sobre directivos de los organismos reguladores

Con relación al proceso de selección de postulantes a directivos de los organismos reguladores, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) explicó queel gobierno del presidente José María Balcázar solo se limitará a iniciar el concurso público, con la fase de evaluación curricular.

“Lo que corresponde al nuevo gobierno es continuar con las siguientes fases y designar las nuevas propuestas. Nosotros no vamos a designar a nadie absolutamente”,precisó

Arroyo Sánchez.

Proceso de adhesión a la OCDE

En otro momento, el jefe del Gabinete Ministerial destacó que, durante su agenda de trabajo ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en Francia, representantes del organismo

reconocieron al Perú como el país de la región con mayor avance en su proceso de adhesión.

“El proceso de adhesión del Perú a laOCDEpresenta un avance de más o menos 40 %. Este es un proceso que ya va a cumplir tres años y en este poco tiempo hicimos ese avance. Me parece que es un resultado muy auspicioso y estoy seguro de que el gobierno que venga va a seguir con este propósito”, enfatizó.

Seguridad garantizada durante elecciones

En tanto, durante la agenda de trabajo de Arroyo en Europa, laPCMarticuló acciones operativas con diversas entidades del Ejecutivo para que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) brinden

seguridad en los locales de votación y custodien el material de sufragio.

"Esta planificación busca contribuir al normal desarrollo de los comicios programados para el domingo 7 de junio",resaltó la entidad.