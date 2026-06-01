Jefe del Gabinete inicia agenda en Europa para afianzar proceso de adhesión de Perú a OCDE

Andina/Melina Mejía

Lima 1 Jun. (ANDINA) -

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, llegó hoy a París (Francia) para participar en la Reunión del Consejo a nivel Ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y actividades conexas.

La jornada de trabajo del jefe del Gabinete iniciaráel martes 2, con un encuentro bilateral que sostendrá con el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann. Posteriormente intervendrá como panelista en el evento “El impacto transformador de la adhesión a la OCDE”, organizado por la República de Corea, y en el Foro sobre América Latina y el Caribe, en donde reafirmará el compromiso del Perú con el multilateralismo para consolidar una región más resiliente.

El miércoles 3 participará en el evento central de la misión, la Reunión del Consejo a nivel Ministerial de la OCDE,que reunirá a ministros de países miembros, así como asociados y no miembros, con lo que ratificará la voluntad política del Ejecutivo de avanzar en el proceso de adhesión a dicho organismo.

Cabe indicar que la OCDE es un organismo internacional dedicado a promover políticas públicas para el bienestar y crecimiento global. El ingreso del Perú a este bloque representa una política de Estado que trasciende gobiernos, debido a que permitirá adoptar altos estándares en el aparato público y modernizarlo en beneficio del ciudadano. Tras recibir la invitación oficial en 2022, el país cumple en la actualidad con rigurosidad la Hoja de Ruta trazada.

Agenda en Madrid

Concluida la agenda en Francia,Arroyo llegará a Madrid (España) el 4 de juniopara cumplir actividades orientadas a posicionar al país como un socio confiable y un destino seguro para las inversiones.

El acto central de esta visita será elviernes 5 con su participación en el Roadshow Perú – Oportunidades de Inversión en Infraestructura y Servicios Públicos. Este foro constituye una plataforma estratégica para presentar ante inversionistas europeos una sólida cartera de proyectos, que consolide la confianza internacional en obras concretas que impulsen el desarrollo nacional."

Con esta gira internacional, la PCM señala que el Ejecutivo ratifica la voluntad política de afianzar el crecimiento económico descentralizado y atraer capitales que permitan generar progreso en beneficio de la población vulnerable.