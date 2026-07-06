Jefe del Gabinete inicia coordinaciones para transferencia ordenada y transparente

Perú.- Normas Legales: PCM designa nuevo viceministro de Gobernanza Territorial - Andina/Andrés Valle

Lima 7 Jul. (ANDINA) -

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, recibió esta tarde con Marco Vinelli Ruiz, jefe del equipo de transferencia del próximo Gobierno liderado por Keiko Fujimori, para dar inicio a las coordinaciones para un traspaso de mando responsable y técnico de la administración del Estado.

Durante la cita, Arroyo

reafirmó el compromiso del Gobierno de transición de asegurar un cambio de gestión ordenada y transparente.

Además, garantizó que todas las unidades orgánicas, programas nacionales y organismos públicos adscritos brindarán las facilidades necesarias para asegurar la continuidad del servicio y el acceso oportuno a la información pública.

Por su parte,Vinelli Ruiz informó que el equipo de transferencia brindará reportes periódicos sobre el avance de la recepciónde la información proporcionada por los sectores a fin comunicar de forma oportuna a la ciudadanía y asegurar que la nueva gestión gubernamental pueda tomar decisiones con celeridad.

Eneste primer encuentro se abordaron temas de carácter administrativo y se establecieron las pautas para que los equipos de transferencia, integrados por tres especialistas por cada cartera, accedan a la información de cada uno de los sectores que conforman el Poder Ejecutivo.

De esta manera, estos equipos tendrán acceso al detalle del presupuesto y obligaciones financieras, el estado de avance de los proyectos en ejecución y políticas públicas, así como información prioritaria en sectores críticos como seguridad ciudadana, salud y economía, entre otros, además de las acciones que realiza el Estado para disminuir el impacto del fenómeno El Niño en el país.

El inicio de la transferencia de gestión se dará inicio con la instalación de las comisiones respectivas en cada uno de los sectores del Ejecutivo, que serán integradas por funcionarios de la actual gestión y personas asignadas por el próximo Gobierno, las cuales deberán suscribir un acta y aprobar un cronograma de trabajo.

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