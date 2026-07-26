Jefe del Gabinete llega a Junín para supervisar acciones a favor de afectados por sismo

Andina/Difusión

Lima 26 Jul. (ANDINA) -

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, arribó esta mañana a Junín, a fin de supervisar las acciones que se llevan a cabo para atender a las personas afectadas por los sismos ocurridos hace una semana en dicha región.

El jefe del Gabinete Ministerial llegó hasta esta parte del país junto al ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento,Wilder Sifuentes,informó la

Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Entre estas acciones está la instalación de módulos temporales de vivienda para aquellas personas que perdieron la suya producto del movimiento telúrico.

De igual modo, ambas autoridades supervisarán el trabajo de la maquinaria y los equipos desplegados en las zonas afectadas por el sismo.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });