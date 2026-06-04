Jefe del Gabinete Ministerial inicia actividades oficiales en Madrid, España

Andina/Difusión

Lima 4 Jun. (ANDINA) -

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, inició la agenda de sus actividades oficiales en Madrid, capital de España, a donde llegar para la presentación de proyectos peruano a inversionistas europeos.

Esta información fue dada a conocer a través de una publicación en la

cuenta oficial de la Presidencia del Consejo de Ministros en la plataforma X.

"Iniciamos nuestra agenda en Madrid fortaleciendo la preparación ante emergencias. El premier Luis Enrique Arroyo Sánchez visitó la Unidad Militar de Emergencias (UME) de España, referente internacional en gestión y respuesta ante desastres, para conocer de primera mano su modelo de organización, capacidades operativas y mecanismos de actuación frente a emergencias de gran magnitud", refiere.

Su llegada a Madrid se da luego de participar en París, Francia, de laReunión del Consejo a nivel Ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)y actividades conexas.

Mañana viernes 5 de junio, el jefe del Gabinete Ministerial estará presente en el

Roadshow Perú – Oportunidades de Inversión en Infraestructura y Servicios Públicos.

Este foro constituye unaplataforma estratégica para presentar ante inversionistas europeos una sólida cartera de proyectos, que consolide la confianza internacional en obras concretas que impulsen el desarrollo nacional."

(FIN) JCC

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