Jefe del Gabinete Ministerial instala comisión de transferencia de gestión

Andina/Difusión

Lima 9 Jul. (ANDINA) -

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, lideró la instalación de la comisión de transferencia de gestión entre los equipos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y de la presidenta electa Keiko Fujimori Higuchi, con el fin de asegurar la continuidad de los servicios públicos y garantizar el fortalecimiento democrático bajo una mirada transparente y ordenada.

En la sesión, que marca el inicio de un proceso orientado a un traspaso de mando responsable y técnico de la administración del Estado, los titulares de los equipos procedieron a la firma del acta de instalación y la aprobación de un cronograma de trabajo detallado, cumpliendo con las acciones previstas para garantizar el estricto cumplimiento del marco institucional.

Elequipo de transferencia del titular saliente (ETTS), presidido por el jefe del Gabinete Ministerial,está integrado por la secretaria general de la PCM, María Cecilía Chumbe; la jefa del Gabinete de Asesores, María del Pilar Sosa San Miguel; la jefa de la Oficina General de Administración, Ana María Ochoa; la jefa de la Oficina General de Recursos Humanos, Jeanette Trujillo y la jefa de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, Katherine Reyes, así como otros funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros.

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Por su parte,el equipo de transferencia del titular entrante (ETTE-INICIAL), designado por la presidente electa Keiko Fujimori, está liderado por el economista Marco Vinelli Ruize integrado porJorge Luis Rey de Castro Mesa, Katushka Tapia Solari, César Candela Jara, Giulliana Loza Avalos, César Muriche Astorayme y Shirley Montenegro Flores.

Durante la instalación de la comisión de transferencia de gestión de la PCM

, el jefe del gabinete ministerial reafirmó el compromiso del Poder Ejecutivo de entregar, de manera oportuna, toda la información necesaria para facilitar la labor de este grupo de trabajo.

En esa línea, fue enfático en señalar que su gestión brindará una transferencia ordenada y transparente, asegurando que todas las unidades orgánicas y organismos adscritos otorgarán las facilidades necesarias para la continuidad del servicio y el acceso a la información pública.

Elproceso de transferencia de gestión se da bajo la normativa vigente de la Contraloría de la Repúblicaque asegura que este traspaso se realice bajo condiciones que garanticen la transparencia de los resultados y el uso de los recursos públicos, permitiendo que la nueva gestión gubernamental pueda tomar decisiones con celeridad desde el primer día.

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