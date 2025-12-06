Jefe del Gabinete Ministerial participó en ceremonia por el 37° aniversario de la PNP

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, participó en la ceremonia por el 37° aniversario de creación de la PNP. - Andina/Pcm/Difusión

Lima 7 Dic. (ANDINA) -

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ernesto Álvarez Miranda, participó en la ceremonia por el 37° aniversario de creación de la Policía Nacional del Perú (PNP), la cual fue liderada por el presidente de la república, José Jerí.

En la actividad,el Gobierno ratificó su compromiso de dotar de mayor capacidad logística a la PNPy, a su vez, exigir los resultados requeridos para otorgar la tranquilidad a todos los peruanos.

Se destacó además quehoy existe un nuevo nivel de coordinación entre todas las instituciones comprometidas por la seguridad ciudadana,lo que facilita el trabajo en bien de la población.

El evento, que se realizó en el Patio de honor de laEscuela Nacional de Formación Profesional Policial, Héroe Nacional Cap. PNP Alipio Ponce Vásquez,contó con la participación de autoridades de diversos poderes del Estado; el titular del Interior, Vicente Tiburcio y altos mandos policiales y de las FF. AA.

Además, estuvieron presentes eljefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, David Ojeda;el comandante general de la PNP, Óscar Arriola; entre otras autoridades ministeriales, policiales y fuerzas del orden.