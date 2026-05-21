Jefe del Gabinete: no habrá tregua contra quienes siembran miedo y destruyen oportunidades

Andina/Difusión

Lima 21 May. (ANDINA) -

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, reafirmó hoy el compromiso del Gobierno de no dar tregua con aquellas organizaciones criminales vinculadas al tráfico ilícito de drogas que siembran miedo y destruyen las oportunidades de los peruanos.

Estas declaraciones fueron realizadas durante la ceremonia dedestrucción de droga incautada por la Policía Nacional del Perú (PNP)durante el presente año.

"Hoy reafirmamos que no habrá tregua frente a quienes intentan sembrar miedo y destruir oportunidades, seguiremos fortaleciendo a nuestra fuerza del orden, mejorando las capacidades operativas y consolidando la cooperación nacional e internacional. Con la seguridad de los peruanos, definitivamente no se negocia, se defiende con firmeza, responsabilidad y unidad", manifestó.

Sobre la quema de droga ilícita indicó que "no se trata de un acto simbólico", sino que es una muestra clara que las instituciones del país están actuando con decisión para proteger a la ciudadanía y defender la legalidad.

"La destrucción de más de 11 toneladas de drogas representa un golpe directo a las economías ilegales que alimentan la violencia, la corrupción y la inseguridad. Cada kilo eliminado significa menos peligro para nuestras familias, menos recursos para las organizaciones criminales y más esperanza para construir un Perú más seguro", aseguró.

En ese sentido,destacó el trabajo de la Policía Nacional, de la Dirandro y de todas las entidades involucradas, quienes merecen "nuestro reconocimiento y respeto por el involucramiento para el compromiso que asumen permanentemente".

"El narcotráfico no solo destruye vidas, sino también alimenta la inseguridad en nuestras calles fortalece a las redes criminales y debilita la confianza de la población en las instituciones. Por eso, combatir este flagelo es una tarea urgente del Estado y una responsabilidad compartida de todos quienes estamos comprometidos con la seguridad y el orden en nuestro querido país", refirió.

Asimismo, explicó quela lucha contra el narcotráfico no se limita al decomiso, sino que requiere inteligencia, investigación, coordinación institucionaly presencia efectiva del Estado en todo el territorio nacional.

"También exige continuidad en las políticas de erradicación de cultivos ilegales y la desarticulación que se benefician del delito, en esa tarea, el compromiso del Ministerio del Interior es fundamental", agregó.

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