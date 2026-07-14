Jefe del Gabinete participa en instalación de laboratorio digital forense de la PNP

Andina/Difusión

Lima 14 Jul. (ANDINA) -

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, participa esta mañana en la presentación del Departamento de Laboratorio Digital Forense en la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú (PNP).

"Después de más de trece años se está renovando una tecnología que realmente es la herramienta principal para el policía que está operando en la defensa que debemos tener en nuestra población. Realmente este es un hito importantísimo", declaró a TV Perú.

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En ese punto, destacó que en el país se encuentra operando otros cinco centros equipados de criminalística forense para ayudar en la labor de la PNP.

"Los números dicen que estamos avanzado en lucha contra la criminalidad organizada con el fortalecimiento de este laboratorio",indicó.

De otro lado, el jefe del Gabinete Ministerial destacó la estabilidad política del país, lo cual se evidenció con el desarrollo de las últimas elecciones generales 2026.

En la actividad participaron el ministro del Interior, José Zapata, y el Comandante General de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola.

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