Jefe del Gabinete reafirma decisión de fortalecer la soberanía nacional

Andina/Difusión

Lima 26 May. (ANDINA) -

Con el fin de honrar el legado del libertador don José de San Martín, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, reafirmó la decisión política del Gobierno de impulsar medidas que fortalezcan la soberanía nacional, consoliden las capacidades estratégicas y garanticen la seguridad del país.

Así lo manifestó durante la sesión solemne del Instituto Sanmartiniano del Perú, asociación cultural cívico-patriótica que lo condecoró con las palmas sanmartinianas en el Grado de Gran Oficial, en reconocimiento a su distinguida trayectoria profesional, vocación de servicio, liderazgo y compromiso con los altos intereses de la nación.

“Porque un país libre debe ser también un país fuerte, capaz de proteger sus intereses y de asegurar su propio destino”, subrayó el jefe del gabinete ministerial.

En esa línea, Arroyo sostuvo que el Perú enfrenta desafíos complejos, semejantes en esencia a los de la gesta emancipadora, debido a que no solo se defienden las fronteras geográficas, sino la institucionalidad democrática, la estabilidad y la cohesión social, así como la esperanza de millones de peruanos que exigen un país más justo, más seguro y más humano.

Frente a este escenario, enfatizó que la patria no se construye desde la comodidad ni desde el cálculo político, sino desde el deber, el sacrificio y la entrega absoluta al bien común.

“No desmayaré hasta alcanzar, en el corto plazo, los objetivos trazados en favor de los más necesitados y reafirmo mi compromiso inquebrantable de defender a la patria frente a toda amenaza que atente contra la soberanía y la defensa nacional. Siempre con honor, con determinación y al servicio permanente de la nación”, ratificó el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros.

En otro momento, la autoridad resaltó que evocar el legado de don José de San Martín no se limita a recordar a un estratega militar excepcional, sino a

interiorizar que la libertad debe sostenerse sobre principios morales, el respeto a la dignidad humana y la construcción de instituciones sólidas.

Antes de concluir, Arroyo aseguró que la condecoración constituye un mandato de servicio y un recordatorio de que la patria se encuentra por encima de cualquier interés. “Este honor me exige actuar siempre con rectitud en los momentos difíciles y mantener firme la convicción de servir a la nación con lealtad y honor”, puntualizó.

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