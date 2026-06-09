Jefe del Gabinete reafirma que Gobierno trabajará hasta el último día de gestión

Andina/El Presidente Del Consejo De Ministros,

Lima 10 Jun. (ANDINA) -

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, acudió a la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y saludó a sus integrantes por los 130 años de vida institucional.

Durante su participación, el jefe del Gabinete Ministerial reconoció el aporte del gremio a favor del desarrollo productivo y económico del país en más de un siglo de existencia.

El titular de la PCM remarcó que el gobierno del presidente José María Balcázar Zelada trabajará arduamente hasta el último día de gestión. “Somos una gestión dinámica y descentralista, y así continuaremos”, remarcó.

En la reunión participaron, además, los ministros de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña; de Trabajo y Promoción del Empleo, Fredy Solano; de Transportes y Comunicaciones, Martín Prieto; y de la Producción, Manuel Quispe. Asimismo, el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Felipe James Callao, y su plana directiva.

"Junto a ministros de Estado, sostuvo una reunión de trabajo con su presidente para dialogar sobre acciones que impulsen la inversión, el empleo y el crecimiento económico del Perú", informó la Presidencia del Consejo de Ministros.

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