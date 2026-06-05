Perú.- Jefe del Gabinete relanza a Perú como socio confiable en España y presenta proyectos

Perú.- Jefe del Gabinete: Gobierno de transición trabajará hasta el último día - Andina/Difusión

Lima 5 Jun. (ANDINA) -

Con la finalidad de relanzar a Perú como un destino confiable para los grandes capitales, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez, anunció en Madrid, ante empresarios españoles, que el país ha iniciado una nueva etapa de promoción de inversiones orientada a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en el territorio.

En su discurso en el roadshow “Perú: oportunidades de inversión en infraestructura y servicios públicos”, el jefe del Gabinete Ministerial reafirmó que esta fase también busca fortalecer la competitividad nacional.“Hemos presentado una cartera muy sólida de grandes proyectos como represas, carreteras, hidroeléctricas y trenes. Como gobierno de transición trabajaremos hasta el último día”, subrayó el jefe del Gabinete, quien destacó la gran acogida y el interés del empresariado español en el evento.

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Informó, asimismo, que para el periodo 2026-2028 el portafolio de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos en Activos a cargo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) contempla más de 90 proyectos, además de adendas relevantes, por un monto superior a los 40,000 millones de dólares.Organismos reguladores

Respecto al proceso de selección de postulantes a directivos de los organismos reguladores, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) explicó que el gobierno de transición solo se limitará a iniciar el concurso público con el firme propósito de ordenar la administración estatal bajo estrictos criterios de transparencia.“Lo que corresponde al nuevo gobierno es continuar con las siguientes fases y designar las nuevas propuestas. Nosotros no vamos a designar a nadie absolutamente”, precisó.Avance en adhesión a OCDE

En otro momento, Arroyo destacó que durante su agenda de trabajo ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), representantes del organismo reconocieron a Perú como el país de la región con mayor avance en su proceso de adhesión.“El proceso de adhesión de Perú a la OCDE presenta un avance de más o menos 40 %. Este es un proceso que ya va a cumplir tres años y en este poco tiempo hicimos ese avance. Me parece que es un resultado muy auspicioso y estoy seguro de que el gobierno que venga va a seguir con este propósito”, enfatizó Arroyo Sánchez.Seguridad en jornada electoral

Cabe indicar que, durante su misión en Europa, el titular de la PCM articuló acciones operativas con diversas entidades del Ejecutivo para que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) brinden seguridad en los locales de votación y custodien el material de sufragio. Esta planificación busca contribuir al normal desarrollo de los comicios programados para el domingo 7 de junio.

(FIN) NDP/HTCGRM