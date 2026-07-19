Jefe de Gabinete se traslada a Junín para supervisar respuesta tras sismo de magnitud 5.1

Archivo - Perú.- Gobierno reafirma compromiso para atender contaminación de río Coralaque, en Moquegua - Andina/Difusión - Archivo

Lima 19 Jul. (ANDINA) -

El jefe del Gabinete Ministerial, Luis Arroyo Sánchez, se traslada este domingo al distrito de Chongos Bajo, en la región Junín, para supervisar las acciones de respuesta frente al sismo de magnitud 5.1 y coordinar la atención a la población afectada, informó la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

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A través de sus redes oficiales, la PCM precisó que el jefe del Gabinete viajaacompañado por el ministro de Defensa, Amadeo Flores, y el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez,para verificar las labores desplegadas en la zona afectada por el movimiento telúrico.

"El premier Luis Enrique Arroyo Sánchez se traslada al distrito de Chongos Bajo (Junín) junto con el titular de Defensa y el jefe del Indeci para supervisar las acciones de respuesta frente al sismo de magnitud 5.1 y coordinar la atención a la población afectada", señala la publicación.

Asimismo, la PCM indicó que, desde la noche del sismo,equipos del Ministerio de Salud (Minsa), el Ministerio de Defensa, el Indeci y el Gobierno Regional de Junínmantienen desplegadas acciones de atención y evaluación de daños.

Se añadió que laspersonas heridas fueron trasladadas al Hospital Daniel Alcides Carrión y al Centro de Salud de Chupacapara recibir atención médica.

De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), elsismo ocurrió a las 21:24 horas, tuvo una magnitud de 5.1y su epicentro se ubicó a siete kilómetros al sur deChupaca, en el distrito de Chongos Bajo, con una profundidad de 24 kilómetros.