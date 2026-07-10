Jefe de Gabinete verifica en Chiclayo capacidad de respuesta del Ejército ante emergencias

Andina/Difusión

Lima 11 Jul. (ANDINA) -

A fin de garantizar la capacidad de respuesta inmediata del Estado frente a posibles emergencias, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, inspeccionó el cuartel general de la Séptima Brigada de Infantería, ubicado en la provincia de Chiclayo (Lambayeque).

En el recorrido, el jefe del gabinete ministerial verificó el estado de las instalaciones y el equipamiento logístico que emplean los efectivos del Ejército del Perú para el despliegue de ayuda humanitaria en el territorio.

Lee también: [Reconocen a Cancillería por gestionar ayuda y apoyar rescatistas que viajaron a Venezuela]

“El tiempo de la gente exige un Estado preparado y presente. Nuestra obligación es anticiparnos a las crisis y asegurar que las fuerzas del orden posean la capacidad operativa necesaria para actuar con celeridad”, destacó el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Durante su jornada de trabajo, el titular de la PCM sostuvo una reunión con la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Janet Cubas, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre el Ejecutivo y el gobierno local, de manera que se avance en el cierre de brechas en beneficio de la población más vulnerable.

Posteriormente el titular de la PCM recorrió las instalaciones del Colegio Militar "Elías Aguirre".

Con estas acciones, el Gobierno nacional reafirma su voluntad política de mantener una presencia activa en el territorio hasta el último día de su mandato y consolidar una gestión descentralizada.

(FIN) NDP/HTC