JNE capacitará a organizaciones políticas en el uso del sistema DECLARA+

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 8 May. (ANDINA) -

En el contexto de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desarrollará una jornada de asistencia técnica dirigida a representantes de organizaciones políticas, con el objetivo de fortalecer sus capacidades en el uso del Sistema de Gestión de Trámites para Personeros DECLARA+.

Lacapacitación, impartida a través de la Dirección Nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral (DNE) y su programa Voto Informado,se realizará el lunes 11 de mayo, de 4:00 p.m. a 8:00 p.m., en modalidad virtual a través de laplataforma Zoom,y está dirigida a personeros legales, técnicos y registradores de las organizaciones políticas.

Durante esta primera asistencia técnica, los participantes recibirán orientación práctica sobre los principales módulos del sistema DECLARA+, entre ellos la creación de usuarios, inscripción de personeros y registro de hojas de vida de los candidatos.

Estas sesiones buscan facilitar el manejo adecuado de las herramientas digitales necesarias para la gestión de trámites electorales, contribuyendo a procesos más ágiles, ordenados y transparentes.

Lospersoneros legalesde las organizaciones políticas y encargados del registro de información en el sistema DECLARA+ pueden inscribirse en https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpMRKgiK72WAY9SSYb..." target="_blank" class="ApplyClass"> https://forms.gle/D5TZuF5zhL2uXkoj9o solicitar mayor información al correo https://votoinformado.jne.gob.pe/home" target="_blank">votoinformado@jne.gob.pe.

El sistema DECLARA+ es la plataforma digital oficial del JNE diseñada para que las organizaciones políticas gestionen la inscripción de sus candidatos de manera eficiente y centralizada. Integra todos los procedimientos necesarios para participar en procesos electorales, como las ERM 2026.

DECLARA+ constituye un avance clave en la modernización de los procedimientos electorales, permitiendo optimizar tiempos y reducir errores en el registro de información, especialmente en etapas críticas como la acreditación de personeros y la presentación de documentación.

Con estas acciones, el JNE reafirma su compromiso de fortalecer la participación política informada y responsable, promoviendo el uso eficiente de plataformas digitales en beneficio de la transparencia y legitimidad de los procesos electorales en el país.

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