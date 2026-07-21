JNE convoca a Absalón Vásquez para que asuma como senador en reemplazo de López Aliaga

Andina/Héctor Vinces

Lima 21 Jul. (ANDINA) -

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) publicó este martes la resolución mediante la cual convoca a Absalón Vásquez, excandidato al Senado por Renovación Popular, para que asuma el cargo de senador en reemplazo de Rafael López Aliaga.

https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2536413-1" target="_blank" class="ApplyClass">El dispositivose publicó en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano y se da a raíz de la decisión del exalcalde de Lima de no ser proclamado senador, ante su decisión depostular como teniente alcalde de Limaen las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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En la norma se publica laresolución en mayoría, con la firma de cuatro de los miembros del pleno JNE, así como elvoto en minoríadel miembro Gunther Gonzales Barrón.

La decisión en mayoría resuelve dejar sin efecto la credencial de senador otorgada a López Aliaga Cazorla y convocar a Vásquez Villanueva para que asuma dicho cargo por el periodo legislativo 2026-2031, para lo cual se le otorgará la credencial que lo faculta como tal.

Se dispone también poner la resolución en conocimiento del Congreso de la República, de la organización política Renovación Popular y del interesado, así como su publicación en las Normas Legales y el portal del JNE.