Perú.- JNE convoca a Absalón Vásquez para que asuma como senador en reemplazo de López Aliaga - Andina/Héctor Vinces

Lima 21 Jul. (ANDINA) -

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) publicó este martes la resolución mediante la cual convoca a Absalón Vásquez, excandidato al Senado por Renovación Popular, para que asuma el cargo de senador en reemplazo de Rafael López-Aliaga Cazorla.

https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2536413-1" target="_blank" class="ApplyClass">El dispositivose publicó en el boletín Normas Legales del Diario OficialEl Peruanoy se da a raíz de la decisión del exalcalde de Lima de no ser proclamado senador, ante su determinación depostular como teniente alcalde de Limaen las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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En la norma se publica laresolución en mayoría, con la firma de cuatro de los miembros del pleno del JNE; al igual que elvoto en minoríadel miembro Gunther Gonzales Barrón.

La decisión en mayoría resuelve dejar sin efecto la credencial de senador otorgada a López-Aliaga Cazorla y convocar a Vásquez Villanueva para que asuma dicho cargo por el periodo legislativo 2026-2031, para lo cual se le otorgará la credencial que lo faculta como tal.

Se dispone también poner la resolución en conocimiento del Congreso de la República, de la organización política Renovación Popular y del interesado; así como su publicación en las Normas Legales y el portal del JNE.