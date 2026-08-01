JNE declara concluido el proceso de Elecciones Generales 2026

Archivo - Perú.- JNE: justicia electoral en el Perú garantiza la doble instancia para las partes - Andina/Melina Mejía - Archivo

Lima 1 Ago. (ANDINA) -

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró concluido el proceso de Elecciones Generales 2026, convocado mediante el Decreto Supremo N° 039-2025-PCM.

Así lo establece laResolución N° 2181-2026-JNE, publicada en el Boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/6709184-03..." target="_blank" class="ApplyClass">El Decreto Supremo N° 039-2025-PCM, publicado el 26 de marzo de 2025, convocó para el domingo 12 de abril de 2026 a elecciones generales para la elección de presidente y vicepresidentes de la República, senadores, diputados y representantes peruanos ante el Parlamento Andino. Asimismo, fijó el 7 de junio de 2026 como fecha para la segunda elección en caso de que ninguno de los candidatos a la presidencia de la República obtuviese más de la mitad de votos válidos.

En ese sentido, al haberse cumplido la finalidad del proceso electoral y terminadas las actividades que le son propias, corresponde declarar su conclusión, de acuerdo con lo previsto en el artículo 79 de la Ley Orgánica de Elecciones.

La norma resuelve poner la presente resolución en conocimiento del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Presidencia del Consejo de Ministros, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

También de la Contraloría General de la República, de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, para los fines pertinentes.

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