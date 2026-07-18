JNE deja sin efecto credencial de senador electo otorgado a Rafael López Aliaga

Andina/Héctor Vinces

Lima 19 Jul. (ANDINA) -

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió, por mayoría, dejar sin efecto la credencial otorgada a Rafael López Aliaga como senador del Congreso de la República, en el marco de las Elecciones Generales del presente año.

En la Resolución N° 1757-2026-JNE, el colegiado señaló que efectuó una interpretación sistemática del ordenamiento constitucional y legal que regula el mandato parlamentario, ante el vacío legal existente cuando un senador electo manifiesta su decisión de no juramentar ni asumir dicho cargo, con anterioridad a su incorporación al Parlamento, como ocurre en el presente caso.

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“La competencia del JNE no se agota con la proclamación de resultados cuando subsisten controversias estrictamente electorales, cuya resolución resulta indispensable para asegurar la plena eficacia de la voluntad popular y la continuidad de la representación política”, señaló el pronunciamiento del JNE.

De esta forma, indicó que si bien el artículo 95 de la Constitución Política preceptúa que el mandato legislativo es irrenunciable, dicha norma y otras, como el Reglamento del Congreso y el Reglamento del Senado, distinguen claramente entre proclamación del candidato electo, el procedimiento de incorporación del cargo y el ejercicio de la función parlamentaria, asignando a cada una de estas etapas efectos jurídicos propios.

Así, la proclamación efectuada por el JNE constituye el acto por el cual se reconoce e individualiza la representación política conferida por la voluntad popular, pero no equivale, por sí sola, al inicio del mandato legislativo al que se refiere el citado artículo de la Carta Magna.

En consecuencia, señaló el documento, cuando un senador electo comunica, de manera expresa, libre e inequívoca que no culminará el procedimiento de incorporación al cargo antes de la instalación del Congreso, como en el presente caso, el Supremo Tribunal Electoral no está reconociendo un derecho a renunciar al mandato legislativo, sino determinando que lo previsto en la Constitución aún no ha llegado a configurarse plenamente.

Precisó que el presente pronunciamiento no constituye un control sobre el artículo 95 de la Constitución, ni un pronunciamiento general sobre la renunciabilidad del mandato parlamentario, sino “la aplicación coordinada de las normas que integran el régimen jurídico del mandato representativo para resolver un supuesto excepcional no previsto expresamente por el legislador”.

El reemplazante

Por otro lado, la resolución del JNE también convocó a Absalón Vásquez Villanueva para que asuma el cargo de senador del Congreso de la República, por el periodo legislativo 2026-2031, por ser el candidato que prosigue en el orden de prelación de la votación preferencial de la misma lista de Renovación Popular.

Señaló que esta convocatoria constituye el mecanismo jurídico que permite ejecutar íntegramente el resultado electoral ya proclamado.

De este modo, el pronunciamiento del JNE ocurre en respuesta a la solicitud del Congreso que señaló que López Aliaga ha presentado un escrito mediante el cual comunicó su decisión expresa, voluntaria e irrevocable de no juramentar ni asumir el cargo de senador.

Ante el vacío normativo señalado, con relación al supuesto de que un senador o diputado electo, con anterioridad a su incorporación al Congreso, manifieste su decisión de no juramentar ni asumir dicho cargo, el JNE dispuso que su Oficina General de Asesoría Jurídica elabore un proyecto de ley.

(FIN) NDP/HTC