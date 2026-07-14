JNE entrega mañana 15 de julio credenciales como presidenta electa a Keiko Fujimori

Perú.- JNE entregará este 15 de julio sus credenciales como presidenta electa a Keiko Fujimori - Andina/Presidenta Electa Keiko Fujimori Declara A

Lima 15 Jul. (ANDINA) -

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entregará mañana miércoles 15 de julio a Keiko Fujimori sus credenciales como presidenta de la República electa para el periodo 2026-2031, en una sesión solemne a efectuarse en el Gran Teatro Nacional, ubicado en el distrito de San Borja.

En dicha ceremonia también se entregará las credenciales a los dos integrantes de su fórmula presidencial, ganadora de las elecciones generales:Luis Galarretacomo primer vicepresidente de la república yMiguel Torrescomo segundo vicepresidente.

La sesión solemne se desarrollará en Gran Teatro Nacional en el distrito de San Borja desde las 11.30 horas.

El acto iniciará con la instalación de la mesa de honor, presidida por elpresidente del JNE, Roberto Burneo, y conformada por los miembros del

pleno de la institución: Marta Mach, Gunther Gonzales, Rubén Torres y Aarón Oyarce.

Posteriormente se entonará el Himno Nacional para luego dar lectura de la https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2531916-1" target="_blank" class="ApplyClass">resolución de proclamación, que constituye el sustento legal de la entrega de credenciales y que oficializa a la fórmula ganadora de la elección de presidente y vicepresidentes de la República, en el contexto de las Elecciones Generales 2026.

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Como se recuerda, el pasado 3 de julio, el presidente del organismo electoral proclamó a Keiko Fujimori Higuchicomo presidenta electa de la República, y a su fórmula integrada por Luis Galarreta Velarde, como primer vicepresidente, y Miguel Torres Morales, como segundo vicepresidente, para el periodo 2026-2031.

El momento cumbre del acto protocolar tendrá lugar cuando se convoque de manera individual a los integrantes de la plancha presidencial electa y el titular del JNE haga entrega física del documento que los acredita formalmente en sus respectivos cargos.

A continuación, Roberto Burneo ofrecerá un discurso de orden.

Finalmente se tomará la foto oficial de las autoridades electas junto con los miembros del pleno del JNE, tras lo cual se levantará la sesión solemne.

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