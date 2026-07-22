JNE fiscalizará sorteo de miembros de mesa para Elecciones Regionales y Municipales 2026

Andina/Héctor Vinces

Lima 22 Jul. (ANDINA) -

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fiscalizará los sorteos de los miembros de mesa que realizarán las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) el viernes 24 de julio, con la finalidad de verificar que el procedimiento se desarrolle con transparencia, publicidad y la legalidad que exige la norma.

Los fiscalizadores del JNEverificarán el desarrollo de los sorteos, en el que se seleccionarán a los ciudadanos que desempeñaránel rol de presidente, secretario y tercer miembro de cada una de las mesas de sufragio, así como a sus respectivos suplentes, para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Los miembros de mesa serán sorteados de una lista de 25 ciudadanos candidatos seleccionados previamente por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para ocupar estos cargos en cada jurisdicción,

Para estos sorteosno serán considerados los ciudadanos con impedimentos para ser miembros de mesa, establecidos en el artículo 57 de la Ley Orgánica de Elecciones, como candidatos, personeros de las organizaciones políticas, funcionarios y empleados de los organismos electorales, autoridades políticas, entre otros.

De acuerdo con el cronograma electoral aprobado para las ERM, el domingo 26 de julio es la fecha límite para la realización de estos actos públicos.

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