JNE: instituciones del sistema electoral se reúnen para tratar temas de las ERM 2026

Andina/Difusión

Lima 7 Jul. (ANDINA) -

Las instituciones integrantes del sistema electoral como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reciec) se reunieron hoy para tratar temas relacionados a la gestión de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM 2026).

Dicho encuentrose llevó a cabo hoy en la sede del Jurado Nacional de Eleccionesen presencia de los titulares de las tres instituciones.

Previamente, el presidente del JNE, Roberto Burneo, señaló ayer que su institución está preparada para afrontar dichos comicios del 4 de octubre.

Mencionó que estas ERM son bastante complejas por la gran cantidad de organizaciones políticas y candidatos que participan. Recalcó que ello genera una gran cantidad de información que debe ser administrada por los 91 Jurados Electorales Especiales y el Pleno del JNE.

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