JNE invita a la ciudadanía a colaborar en los compromisos del Pacto Ético Electoral

Perú.- ERM 2026: JNE precisa que recursos exigidos solo son para realizar comicios subnacionales - Andina/Melina Mejía

Lima 16 Jul. (ANDINA) -

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a través de la Dirección Nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral y su Programa Voto Informado, presentó la campaña "Construyamos juntos los compromisos del Pacto Ético Electoral".

Precisamente, a través de esta iniciativase invita a la ciudadanía a participar en la construcción de los compromisos que asumirán las organizaciones políticasy sus candidatos durante lasElecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

Del 16 al 22 de julio, el electorado podrá enviar sus propuestas a través del formulario virtual https://forms.gle/AB9pSDALMKCrJuqN8" target="_blank" class="ApplyClass">https://forms.gle/AB9pSDALMKCrJuqN8>

El objetivo esrecoger las expectativas de la población y convertirlas en compromisos públicosque promuevan campañas electorales con respeto, transparencia, inclusión y propuestas.

La campaña plantea una pregunta central a la ciudadanía:

¿Qué compromisos éticos deben asumir los candidatos y las organizaciones políticas para garantizar una campaña limpia, transparente y sin violencia?

A partir de las respuestas recibidas, el JNE sistematizará los aportes para enriquecer el contenido del Pacto Ético Electoral (PEE) que será presentado a las organizaciones políticas participantes de las ERM 2026.

Las propuestas podrán abordar temas referidos acampaña sin insultos ni agresiones, transparencia, participación inclusiva y sin discriminación, debates y agenda programática.

Esta iniciativa da continuidad a la experiencia desarrollada durante las Elecciones Generales 2026, cuando el JNE impulsó un proceso abierto de participación ciudadana para la elaboración de los compromisos del PEE. En esa oportunidad, casi mil ciudadanos presentaron propuestas que sirvieron como insumo para la elaboración de los compromisos asumidos por las organizaciones políticas.

El Pacto Ético Electorales un compromiso voluntario promovido por el organismo electoral mediante el cuallas organizaciones políticas acuerdan desarrollar campañas responsables, respetuosas y orientadas al debate de propuestas, contribuyendo al fortalecimiento de la confianza ciudadana en el proceso electoral. Asimismo, busca prevenir la violencia política, la discriminación y cualquier práctica que afecte la convivencia democrática.

Con esta campaña, el JNE reafirma su compromiso con una democracia participativa, promoviendo que la ciudadanía no solo ejerza su derecho al voto, sino que también contribuya activamente a definir las reglas de convivencia democrática que deben orientar el desarrollo de las campañas electorales. Porque una democracia más sólida también se construye escuchando la voz de la ciudadanía.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });