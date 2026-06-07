JNE: jornada electoral se desarrolla con normalidad en 70,454 mesas a nivel nacional

Andina

Lima 7 Jun. (ANDINA) -

La jornada electoral de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 se desarrolla con normalidad en todo el Perú, informó el vocero del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Luis Ernesto Grillo, quien destacó que hasta las primeras horas de la mañana no se habían reportado incidentes ni irregularidades que afecten el proceso de votación.

El representante del organismo electoral señaló que los reportes recibidos a escala nacional muestran que, hasta el momento, 70,454 mesas de sufragio se encuentran instaladas, mientras que otras están en proceso de instalación, permitiendo el ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos convocados para esta jornada electoral.

Grillo invocó a los miembros de mesa y a la ciudadanía en general a cumplir con su deber cívico para garantizar el desarrollo transparente y responsable de los comicios.

Remarcó que los organismos electorales han realizado una planificación comprometida para asegurar una elección ordenada y confiable.

Asimismo, recordó que los miembros de mesa tienen plazo hasta el mediodía para acercarse a sus respectivos locales de votación y cumplir con la instalación de las mesas.

Precisó que aquellos ciudadanos que no fueron a votar en la primera vuelta no están impedidos de participar en esta segunda elección y pueden ejercer con normalidad su derecho al sufragio.

“Un ciudadano que no haya participado por cualquier circunstancia en la primera vuelta no está impedido de ejercer su derecho de voto. Nadie puede impedirle acercarse a su local de votación y sufragar”, enfatizó.

Respecto a las sanciones por incumplimiento, explicó que las multas por no votar varían según la clasificación socioeconómica del distrito de residencia.

En los distritos considerados no pobres, la multa asciende a 110 soles; en los distritos pobres es de 55 soles; y en los distritos de pobreza extrema alcanza los 27.50 soles.

En el caso de los ciudadanos convocados como miembros de mesa titulares o suplentes que no cumplan con esta responsabilidad, la multa asciende a 275 soles, equivalente al 5 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

El vocero del JNE también aclaró que los peruanos residentes en el extranjero no son sancionados si no acuden a votar debido a la distancia respecto de los consulados, aunque sí pueden ser multados si fueron designados miembros de mesa y no justifican oportunamente su inasistencia.

Sobre posibles incidencias durante la jornada, indicó que hasta el momento no se han registrado reportes de irregularidades. No obstante, recordó que el JNE mantiene habilitada la línea gratuita 0800-00214 para que los ciudadanos comuniquen cualquier hecho que pudiera afectar el normal desarrollo de la votación.

El JNE informó que cuenta con una plataforma digital denominada “JNE Fiscaliza”, que permite monitorear en tiempo real el avance del proceso electoral.

Según las cifras actualizadas durante la mañana, se habían instalado 70,454 mesas de sufragio a nivel nacional, lo que representa el 78.09 % del total previsto, mientras que 19,769 permanecían pendientes de instalación.

La herramienta, que se actualiza cada cinco minutos, recibe información de más de 28,000 fiscalizadores desplegados en todo el territorio nacional, con el objetivo de fortalecer la transparencia del proceso y la confianza ciudadana en las instituciones electorales.

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