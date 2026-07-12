JNE: justicia electoral en el Perú garantiza la doble instancia para las partes

Archivo - Perú.- Elecciones 2026: JNE entregará credenciales a senadores y diputados el 25 y 26 de junio - Andina/Melina Mejía - Archivo

Lima 12 Jul. (ANDINA) -

La justicia electoral en el Perú garantiza la doble instancia, lo que permite que las decisiones de los Jurados Electorales Especiales (JEE) puedan ser apeladas y revisadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), afirmó la secretaria general de la institución, Yessica Clavijo.

"En la justicia electoral tenemos esa garantía de la doble instancia, de la misma forma que se da en la justicia ordinaria. (...) Es decir, si alguna decisión de los jurados electorales especiales no fuera aceptada por las partes involucradas, tienen la posibilidad de apelar y, en ese momento, son elevadas al Jurado Nacional de Elecciones", señaló Clavijo.

¿Cómo están integrados los JEE?

La secretaria general indicó que los Jurados Electorales Especiales son órganos colegiados conformados por tres miembros, con el propósito de combinar la experiencia jurídica y la participación ciudadana.

Precisó que el primer integrante es un juez superior de la circunscripción; el segundo, un fiscal elegido por la Corte Superior correspondiente; y el tercero, un ciudadano seleccionado por sorteo, quien puede desempeñarse en distintas profesiones u oficios, siempre actuando conforme al marco legal.

Acceso público

Asimismo, Clavijo destacó que la administración de justicia electoral se rige por principios de transparencia. En ese sentido, recordó que las audiencias públicas del JNE son difundidas en sus plataformas digitales para que la ciudadanía conozca el desarrollo de los casos.

Además, remarcó que los expedientes tramitados tanto en primera como en segunda instancia son de acceso público.

"Es una garantía de transparencia en el caso de la administración de justicia electoral que tanto los expedientes que están siendo tramitados en primer instancia como en segunda instancia son totalmente de acceso público a la ciudadanía. Pueden conocer cada uno de los instrumentos que obran en los expedientes para saber qué es lo que ha tenido a la v(FIN) ETA/

ista el juez para poder tomar una decisión", agregó.