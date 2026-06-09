El JNE de Perú estima que los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales estarán en 30 días

Archivo - Elecciones presidenciales en Perú. Imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Naldy Castillo Gomez

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú ha señalado este martes que los resultados oficiales de la segunda vuelta de los comicios presidenciales, en los cuales se disputan el Gobierno del país la ultraderechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, se conocerán en un plazo estimado de 30 días.

"Tenemos más o menos un lapso (programado) de 30 días, a mediados de julio, porque todavía tenemos que ver cómo vamos a finalizar con la carga (procesal) que vamos a tener con relación a las actas observadas y después a otros pedidos que nos presenten las organizaciones políticas", ha manifestado en rueda de prensa el abogado del gabinete de asesores del JNE Jorge Valdivia.

Con un porcentaje del 96,3% de los sufragios escrutados que deja al candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, con un 50,12% de los votos frente a la alternativa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que lo sigue de cerca con el 49,87%, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha separado hasta el momento 1.547 actas observadas.

Cabe destacar que, a diferencia de la primera ronda electoral, el escrutinio de la presente está siendo mucho más rápido en la medida en que, tal como ha indicado el propio Valdivia, el proceso de la primera requirió de un trabajo mayor al votarse cinco categorías a la vez: presidente, diputados, senadores nacionales y regionales, y representantes del Parlamento andino.

Conscientes de la estrecha diferencia de votos que los separan, concretamente 43.233 con el 96,3% del escrutinio completado, tanto Sánchez como Fujimori han coincidido en reconocer que gane quien gane las elecciones celebradas este pasado domingo, será necesario establecer consensos políticos de cara a los próximos años.