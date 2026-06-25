Perú.- La JNE prevé anunciar los resultados oficiales de las elecciones de Perú entre el 3 y el 7 de julio

Keiko Fujimori. - Europa Press/Contacto/Mariana Bazo

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha informado de que prevé anunciar los resultados oficiales de la segunda vuelta de las elecciones de Perú que se celebraron el 7 de junio entre el 3 y el 7 de julio, una vez el escrutinio alcanza ya el 99,8%, situando a Keiko Fujimori como virtual ganadora.

El coordinador del JNE, Jorge Valdivia, ha explicado que el cronograma final está condicionado por las últimas impugnaciones que se están tramitando, si bien el proceso podría acelerarse un poco más si no se presentan nuevos recursos.

"Si no apelan, eso es mucho más rápido", ha contado Valdivia, en declaraciones a la cadena RPP, donde ha detallado que aún hay pendientes 19 audiencias relacionadas con el recuento de votos, de las cuales once están pendientes de convocatoria.

Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), apenas 44.000 votos separan a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que obtendría el 50,1% de los votos, del aspirante de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, que se quedaría con el 49,8% de los apoyos.

En caso de confirmarse su triunfo, Fujimori, que con este ha sumado cuatro intentos, se convertiría en la primera presidenta de Perú electa a través de las urnas, una vez Dina Boluarte accedió tras el cese de Pedro Castillo.

Con Fujimori serán nueve los presidentes que Perú ha tenido en los últimos diez años, una situación inédita en la región, donde la inestabilidad se ha convertido en un modelo de gobernanza del que aspiran a salir con estas elecciones, de las que ha salido un Congreso con mayorías de Fuerza Popular y sus tradicionales socios.