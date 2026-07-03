JNE: Proceso de transferencia se puede iniciar hoy, tras proclamación de resultados

Andina/Ricardo Cuba

Lima 3 Jul. (ANDINA) -

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó que tras la proclamación oficial de los resultados de la segunda vuelta presidencial 2026, ya se puede iniciar el proceso de transferencia de gestión de gobierno.

En conferencia de prensa, reiteró que con la proclamación de resultados se cierra un capítulo y ya se puede iniciar el proceso de transferencia respectivo, de acuerdo con las normas de control establecidos. Explicó que a partir de la fecha, los equipos de transferencia tienen tres días para instalarse.

"Esto garantiza el tiempo suficiente para culminar. Los que han trabajo temas de transferencia saben que es tiempo razonable para poder terminar todo este proceso",expresó.

Burneo ratificó que la entrega de credenciales a la fórmula ganadora de la segunda vuelta electoral se realizará el próximo 15 de julio y que dicho acto protocolar no detiene ni dificulta en ningún sentido el traspaso de la gestión de gobierno.

"Las acciones de transferencia ya se puede iniciar a partir de día de hoy",indicó.

En ese sentido, Burneo sostuvo que la autoridad máxima de electoral es el JNE y es el ente rector del sistema las decisiones que toma son "irrecurribles" en cualquier instancia.

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