JNE proclama resultados de elección de senadores, diputados y parlamentarios andinos

Andina/Carlos Américo Lezama Villantoy

Lima 19 Jun. (ANDINA) -

El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclama los resultados de la elección de senadores y diputados del Congreso de la República, así como representantes peruanos ante el Parlamento Andino de las Elecciones Generales 2026.

La sesión solemne es presidida por el magistrado

Roberto Burneo.

Los autoridades elegidas durante los comicios del domingo 12 de abril ejercerán funciones para el periodo legislativo 2026-2031.

Se trata de60 senadores, 30 elegidos por todos los electores a nivel nacional y 30 elegidos en 27 distritos electorales y130 diputados, 28 elegidos por distrito electoral múltiple y 102 en forma proporcional al número de electores de cada circunscripción.

En cuanto al Parlamento Andino, en las Elecciones Generales de 2026 se eligieron5 parlamentarios andinostitulares, que son los representantes del país ante el Parlamento Andino. Junto con ellos se eligieron 10 suplentes (dos por cada titular).

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