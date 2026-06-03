JNE proclama resultados de las elecciones primarias para las ERM 2026

Andina/Jne Proclama Resultados De Las Elecciones

Lima 4 Jun. (ANDINA) -

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó los resultados del cómputo efectuado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en las elecciones primarias de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026), de 76 organizaciones políticas participantes en dicho proceso.

Mediante Resolución N.º 1252-2026-JNE, se proclamó los resultados respecto de las organizaciones políticas que utilizaron las modalidades que señala el artículo 24 de la Ley N.° 28094, Ley de Organizaciones Políticas (LOP):

a. Elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de todos los afiliados y ciudadanos previamente inscritos como electores ante la organización política, estén o no afiliados a esta.

b. Elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados.

c. Elecciones a través de delegados, los que previamente deben haber sido elegidos mediante voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados de conformidad con lo dispuesto por el estatuto y el reglamento electoral de la organización política, la que puede solicitar el apoyo de los órganos del sistema electoral.

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La referida resolución señala quedos movimientos regionales (Arequipa Avancemos y Pasco Joven, respectivamente)utilizaron las modalidades a y b para la realización de sus primarias el domingo 17 de mayo de 2026.

Indica, asimismo, que otras74 organizaciones políticas(entre partidos políticos, movimientos regionales y alianzas electorales) llevaron a cabo sus elecciones primarias con la modalidad c) (los afiliados eligieron a sus delegadosel 17 de mayo de 2026 y, el 24 de mayo de 2026, tales delegados eligieron a los candidatos).

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Declara, además, que dos organizaciones políticas (movimientos regionalesPasco Joven y Progresista de Apurímac) no superaron el umbral electoral de las elecciones primarias de las ERM 2026.Las otras 74, en tanto, sí superaron dicho umbral y se encuentran expeditas para presentar candidatosante los Jurados Electorales Especiales (JEE) competentes en el proceso electoral.

Cabe señalar que esta proclamación de resultados no implica una precalificación de candidatos, fórmulas o listas, pues dicha actividad es de competencia exclusiva de los JEE ante los cuales los personeros legales de las organizaciones políticas deben presentar sus solicitudes de inscripción de candidaturas hasta el 16 de junio de 2026.

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