JNE: en próximos días proclamarán resultados de elección del Senado y Cámara de Diputados

Andina/Hemiciclo Congreso

Lima 6 Jun. (ANDINA) -

El presidente de Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, adelantó que “en los próximos días” se proclamarán los resultados de las elecciones para el Senado (nacional y regional), la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino, que se desarrollaron de manera paralela a los comicios presidenciales del pasado 12 el abril.

Según indicó este sábado, una “complejidad procesal y operativa” impidió la proclamación prevista inicialmente para antes de la Segunda Elección Presidencial que se realizará este domingo 7 de junio, peroaseguró que el procedimiento está bastante avanzado y que la semana entrante se conocerán quiénes son las nuevas autoridades elegidas.

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“Los Jurados Electorales Especiales (JEEs) ya están cerrando las otras elecciones, es decir las cuatro restantes que son las de senadores nacionales y regionales, diputados y parlamentarios andinos. Nuestro objetivo es que estos días se cierren los resultados y declarar a los ganadores de esas otras elecciones”, señaló Burneo Bermejo en

Radio Nacional.

Agregó que, a más tardar el martes, los JEEs resolverán el 100% de las actas observadas de las cuatro elecciones y posteriormente esa información será enviada a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con lo cual se actualizará el conteo de votos para proclamar a los ganadores. “De los 63 jurado especiales, casi 50 ya han declarado resultados”, precisó.

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“Estimo que la próxima se deberán estar declarando el 100% de los resultados en los JEEs, y todos esos resultados, el pleno del JNE, que yo presido, los acumula y hacemos una declaración de cada una de las elecciones y se determina quiénes son las futuras autoridades, senadores, diputados y parlamentarios andinos, que van a representar a los peruanos”, apuntó.

Como parte de las Elecciones Generales 2026 del pasado 12 de abril, los ciudadanos peruanos también acudieron a las urnas para elegir a 60 integrantes del Senado y a 130 de la Cámara de Diputados (las dos nuevas cámaras del Congreso de la República), además de cinco representantes al Parlamento Andino.

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