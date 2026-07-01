JNE: ¿Quiénes son invitados a la proclamación de resultados de segunda vuelta electoral?

Perú.- Elecciones 2026: JNE entrega credenciales a 130 diputados electos [en vivo] - Andina/Vidal Tarqui

Lima 1 Jul. (ANDINA) -

El vocero del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Valdivia, informó que la proclamación de los resultados de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 está prevista para las 11:00 horas de este 3 de julio, una vez culminada la proclamación de resultados de todos los Jurados Electorales Especiales (JEE).

"Está pensado para las 11 de la mañana. Ya se va a informar debidamente a los medios de comunicación para que puedan asistir a este acto muy importante. (...) Son invitados las organizaciones políticas que han participado en la contienda de esta segunda elección presidencial, los personeros legales, los candidatos, ciertos invitados que ellos quieran para este magno evento (...) y se realiza justamente la ceremonia de proclamación de resultados",manifestó en entrevista paraAndina Canal Online.

Entrega de credenciales

Respecto a la entrega de credenciales a la fórmula presidencial ganadora, Valdivia recordó que la ceremonia protocolar se realizará el 15 de julio en el Gran Teatro Nacional por la disponibilidad de dicho recinto.

Precisó, además, que una vez realizada la proclamación de resultados, las organizaciones políticas podrán acceder electrónicamente a las credenciales, mientras que el acto oficial se desarrollará en la fecha prevista.

El vocero explicó que el proceso electoral concluirá cuando el Pleno del JNE emita la resolución que declara su culminación, luego de evaluar los informes remitidos por los jurados electorales especiales.

"El proceso electoral va a concluir cuando el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones emita la resolución de conclusión del proceso. (...) Eso va a corresponder luego de la revisión de los informes que emitan los JEE. Luego de ello, el Pleno del JNE emite una resolución de conclusión del proceso electoral", agregó.

Caso de Renovación Popular

En otro momento, Valdivia se refirió a la declaración de improcedencia de la candidatura de Rafael López Aliaga como primer regidor de la lista de Renovación Popular para la Municipalidad Metropolitana de Lima.

"Todo pronunciamiento que emitan los JEE puede ser materia de impugnación ante el Pleno del JNE, que tiene, en segunda y definitiva instancia, la última palabra", afirmó.

Asimismo, indicó que la agrupación política cuenta con tres días para presentar el recurso de apelación, el cual debe cumplir con los requisitos establecidos, entre ellos el pago de la tasa correspondiente, la firma del personero legal y de un abogado hábil, además de la fundamentación del recurso.

ERM 2026

Finalmente, recordó que el 5 de agosto se publicarán las listas admitidas para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Posteriormente se abrirá el periodo de tachas y exclusiones.

Añadió que los JEE tendrán hasta el 20 de agosto para resolver estos casos en primera instancia, mientras que el Pleno del JNE resolverá las apelaciones hasta el 4 de setiembre. Las candidaturas definitivas quedarán inscritas el 5 de setiembre.

(FIN) ETA/RMCH