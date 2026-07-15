JNE resalta elección histórica de la primera plancha presidencial liderada por una mujer

Andina/Ricardo Cuba

Lima 15 Jul. (ANDINA) -

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, afirmó que el país vive un hecho histórico al haber elegido por primera vez una plancha presidencial liderada por una mujer, en referencia a la presidenta electa Keiko Fujimori, durante la ceremonia de entrega de credenciales.

Previo a laentrega de credencialesa la presidenta electaKeiko Fujimoriy a los vicepresidentes electosLuis Galarreta y Miguel Torres, Burneo señaló que la ceremonia se desarrolla en un acto protocolar de solemnidad que marca un momento relevante para la historia democrática del país.

"Hemos elegido por primera vez a una plancha presidencial liderada por una mujer, lo cual marca también un hito histórico entorno a la inclusión, a la participación femenina, y también al trabajo y a la madurez democrática de nuestro país", expresó el titular del JNE al inicio de la ceremonia realizada en el Gran Teatro Nacional.

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