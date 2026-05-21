JNE sorteó el orden de temas e intervenciones para los debates del 24 y 31 de mayo

Perú.- Elecciones 2026: ciudadanos podrán desde hoy hacer preguntas a candidatos presidenciales - Andina

Lima 22 May. (ANDINA) -

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizó esta tarde el sorteo del orden de los bloques temáticos e intervención de las organizaciones políticas y candidatos presidenciales que participarán en los debates programados para este 24 y 31 de mayo.

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Como parte del orden definido, en el debate técnico del domingo 24 de mayo se abordarán los siguientes temas:

1.Reforma del Estado2.Juventud y deporte3. Agricultura y medio ambiente4. Infraestructura5. Economía y generación del empleo6. Salud (este último incorporado tras las coordinaciones sostenidas entre ambas organizaciones políticas).El debate técnico se iniciará con la exposición del partido político Juntos por el Perú (JP) en el bloque temático Reforma del Estado y luego continuará Fuerza Popular (FP).FP iniciará el segundo bloque (Juventud y Deportes), JP el tercer bloque (Agricultura y medio ambiente), FP el cuarto bloque (Infraestructura), JP el quinto bloque (Economía y generación del empleo) y FP el sexto y último bloque (Salud).

“El tema de salud ha sido uno de los realmente consensuados con ambas organizaciones políticas en los dos últimos días de negociaciones, a pedido de la ciudadanía”, señaló un representante del JNE.

Debate presidencialAsimismo, el sorteo definió que el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, abrirá el debate presidencial previsto para el domingo 31 de mayo, seguido por la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Explicó que cada postulante contará con un minuto de presentación y luego responderá la pregunta formulada por el moderador sobre por qué debe ser elegido presidente o presidenta del país.

Respecto al orden de intervención por bloques temáticos, informó que en el primer eje, referido a inseguridad ciudadana, iniciará Keiko Fujimori y cerrará Roberto Sánchez.

En el segundo tema, fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos, comenzará Roberto Sánchez y concluirá Keiko Fujimori. En tanto, en el bloque de educación y salud abrirá Keiko Fujimori y cerrará Roberto Sánchez.

Finalmente, en el tema de economía, empleo y reducción de la pobreza, iniciará Roberto Sánchez y concluirá la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

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