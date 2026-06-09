JNJ aprueba mecanismo de ratificación automática para magistrados con desempeño destacado

Andina

Lima 9 Jun. (ANDINA) -

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobó la implementación de un mecanismo excepcional de ratificación automática para jueces y fiscales que acrediten un desempeño sobresaliente y cumplan estrictos criterios de evaluación, como parte de las acciones orientadas a modernizar y optimizar los procedimientos de evaluación y ratificación de magistrados.

La decisión se origina en el Informe n.° 00001-2026-P/JNJ, elaborado el pasado 4 de febrero por la presidenta de la institución, María Teresa Cabrera Vega, y que, luego de evaluarse, recibió la aprobación de la Comisión de Evaluación y Ratificación y por el acuerdo unánime delPleno de la JNJ.

La medida está condicionada a una depuración previa y exhaustiva de las denuncias ciudadanas, al considerarse un elemento relevante para la evaluación integral.

La medidaestablece que, de manera excepcional, extraordinaria y debidamente motivada, podrá prescindirse de la realización de la vista públicaen aquellos casos sin controversia relevante respecto de la evaluación del magistrado, se cuente con una calificación de “excelente” o “bueno” en conducta e idoneidad, exista una evaluación psicológica y psicométrica favorable y el expediente contenga los elementos suficientes para adoptar una decisión plenamente fundamentada.

La Junta Nacional de Justiciaprecisó que esta modalidad no implica la eliminación de garantías ni restricciones al derecho de defensa, puesto que se mantendrá la evaluación integral de cada magistrado y la debida motivación de las decisiones adoptadas. Asimismo,

la medida no será aplicable a los procedimientos actualmente en trámite, sino únicamente a futuras convocatorias que se desarrollen bajo las condiciones previstas.

Del mismo modo, se acordó que toda eventual simplificación procedimental deberá respetar el régimen de participación ciudadana previsto en el Texto Único Ordenado del Reglamento de Evaluación y Ratificación, manteniéndose los plazos y mecanismos para la presentación de denuncias y observaciones ciudadanas. Las denuncias formuladas fuera de plazo continuarán sujetas a las reglas de improcedencia previstas normativamente.

Con esta decisión, la Junta Nacional de Justicia reafirma su compromiso con la eficiencia, la meritocracia y la modernización de los procedimientos institucionales, garantizando al mismo tiempo la transparencia, la participación ciudadana y el respeto irrestricto al debido proceso en la evaluación y ratificación de jueces y fiscales del país.

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