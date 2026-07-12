JNJ: entrevista personal a postulante para el cargo de jefe de la ONPE será el 14 de julio

Andina/Eddy Ramos

Lima 13 Jul. (ANDINA) -

El Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), presidido por María Teresa Cabrera Vega, realizará el próximo martes 14 de julio, la entrevista personal al postulante Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo para el cargo del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), materia de la Convocatoria n.° 001-2026-SN/JNJ.

Esta última etapa del concurso público de méritos contempla la evaluación de los siguientes aspectos:trayectoria profesional, solvencia e idoneidad, proyección personal y los resultados de las pruebas de confianza aplicadas(pruebas patrimonial, socioeconómica, psicológica y psicométrica).

Para ello, el Pleno de la Junta Nacional de Justicia contará con toda la información del postulante, registrada en una carpeta virtual, la hoja de vida que resume sus datos más destacados, los resultados de las pruebas de confianza, así como cualquier otra información considerada necesaria.

De acuerdo a las bases de la convocatoria,la entrevista personal se realizará a las 11:00 horas en sesión públicaen la Sala de Actos de la sede institucional (San Isidro) y será transmitida en tiempo real en las redes sociales oficiales del organismo autónomo.

Finalizada la entrevistapersonal, los miembros delPleno calificarán al postulante, cuyo puntaje, con la fundamentación correspondiente, será publicado en el Boletín Oficial de la Magistratura (BOM).

El cuadro de méritos se elabora en base al promedio final obtenido con las calificaciones de las etapas precedentes, aplicándose los valores establecidos en el Reglamento de Concursos. Posteriormente se procede al acto de votación nominal y se deja constancia del sentido del voto y su justificación.

El Pleno de la JNJ nombrará al postulante que obtenga el voto de por lo menos los dos tercios del número legal de sus miembros. Si el postulante no alcanza el número de votos requeridos, la plaza se declara desierta.

La Junta Nacional de Justicia precisa que con este trabajo reafirma su compromiso con la selección de profesionales idóneos y con la capacidad técnica para fortalecer la institucionalidad democrática del país.

El postulante Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo fue restituido en el concurso público de jefe de la ONPE tras haberse declarado fundado el recurso de reconsideración contra la Resolución n.° 414-2026-JNJ, que lo excluyó del mismo.