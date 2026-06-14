JNJ evaluará plan de trabajo de los postulantes al cargo de jefe de la ONPE

Andina

Lima 14 Jun. (ANDINA) -

Como parte del cronograma del concurso público para la selección y nombramiento del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la Junta Nacional de Justicia (JNJ), presidida por la doctora María Teresa Cabrera Vega, informó que este martes 16 de junio se desarrollará la evaluación del plan de trabajo a los dos postulantes aptos para esta etapa.

La evaluación se realizará enla sala de actos de la Junta Nacional de Justicia(sede San Isidro) y será trasmitido por las redes sociales institucionales, se precisa en el Boletín Oficial de la Magistratura – BOM respecto a la Convocatoria n.° 001-2026-SN/JNJ.

El postulanteCarlos Martín Eulalio Loyola Escajadillodeberá sustentar su plan de trabajo ante el Pleno del organismo autónomo a las 10:15 horas; mientras que la postulanteAmparo Ortega Campanalo hará a las 11:15 horas.Cada uno de los postulantes dispondrá de veinte minutos para su exposicióny luego deberán absolver las preguntas de los miembros.

Conforme a las bases del concurso, el plan de trabajo deberá contener el diagnóstico de la institución, propuestas de gestión, innovación y acciones concretas sobre la política institucional e implementación de soluciones a los problemas o retos institucionales orientados a incrementar la eficiencia y la calidad del servicio, entre otros aspectos.

Los parámetros de evaluación son:

claridad de la exposición y coherencia del contenido; solidez del planeamiento estratégico; conocimiento de manejo de los recursos financieros; consistencia de las alternativas de solución y viabilidad de las propuestas planteadas.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) reitera su compromiso con la realización de procesos públicos transparentes y meritocráticos, garantizando que los candidatos acrediten la capacidad técnica e idoneidad para el desempeño del cargo.

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