La JNJ evaluó los planes de trabajo de postulantes al cargo de jefe de la ONPE

Andina/Difusión

Lima 17 Jun. (ANDINA) -

El Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) escuchó esta mañana la sustentación de los planes de trabajo de los postulantes al cargo del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), materia de la Convocatoria n.° 001-2026-SN/JNJ.

Durante la sesión plenaria, presidida por la titular de la JNJ, María Teresa Cabrera Vega, los postulantes Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo y Amparo Ortega Campana, expusieron los ejes estratégicos, objetivos y mecanismos que plantean implementar en la conducción de la ONPE.

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Las intervenciones de ambos postulantes empezaron a las 10:28 horas y finalizaron a las 13:38 horas. Cada uno de ellos empleó el tiempo asignado conforme a las bases del concurso (20 minutos cada uno).

Los planes de trabajo abordaron temas clave como modernización tecnológica, fortalecimiento de la institución, transparencia en los procesos y la recuperación de la confianza ciudadana.

Tras sus intervenciones, ambos postulantes absolvieron las consultas y preguntas de los siete miembros del Pleno de la JNJ.

Según las bases del concurso, hoy se publicará en el Boletín Oficial de la Magistratura - BOM los resultados y la nómina de los postulantes aptos para la siguiente y última etapa del concurso, que es la entrevista personal, la cual se desarrollará el próximo 2 de julio.

La Junta Nacional de Justicia reafirma su compromiso con la selección de profesionales idóneos y con la capacidad técnica para fortalecer la institucionalidad democrática del país.

(FIN) NDP/HTC/FHG