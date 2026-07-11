Perú.- JNJ: juramentación del nuevo jefe de la ONPE sería el 16 de julio

Archivo - Perú.- JNJ declara fundado recurso de reconsideración en concurso para la jefatura de la ONPE - Andina/Eddy Ramos - Archivo

Lima 11 Jul. (ANDINA) -

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) informó que el concurso público para seleccionar al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ingresó a su etapa final y, de concretarse el nombramiento, la juramentación del titular del organismo electoral está programada para el jueves 16 de julio.

Lea también: Elección de jefe de la ONPE: este es el cronograma del concurso convocado por la JNJ¿Cómo se define la designación?

De acuerdo con la información difundida por la JNJ en sus redes oficiales, el martes 14 de julio el postulante Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo asistirá a la sede de la institución para rendir la entrevista personal, etapa que será pública.

Concluida la entrevista, los miembros de la JNJ procederán a calificar al postulante, tras lo cual se obtendrá el promedio final del concurso, resultado de las calificaciones obtenidas en las etapas previas y de la votación del Pleno.

Posteriormente, el pleno de la JNJ realizará una votación nominal, dejando constancia del sentido y la justificación del voto de cada integrante.

Para que el postulante sea designado como jefe de la ONPE deberá obtener el voto favorable de al menos dos tercios del número legal de miembros de la JNJ, conformada por siete integrantes. Si se alcanza dicha mayoría, la juramentación para asumir el cargo queda programada para el 16 de julio.

El proceso de selección contempla cuatro etapas eliminatorias, cada una con un puntaje mínimo de 70 sobre 100 para continuar en competencia:

- Evaluación de conocimientos (25 %)- Evaluación curricular (20 %)- Plan de trabajo (20 %)- Entrevista personal (35 %)

Antecedente

Como se recuerda, el pasado 3 de julio, la JNJ declaró fundado el recurso de reconsideración presentado por Carlos Martín Loyola Escajadillo, dejando sin efecto su exclusión del concurso para seleccionar al jefe de la ONPE.

La decisión, adoptada por mayoría durante una sesión del pleno presidida por María Teresa Cabrera Vega, anuló los artículos primero y segundo de la Resolución N° 414-2026-JNJ, con lo que Loyola Escajadillo fue restituido como único postulante, actualmente, en el proceso de selección.