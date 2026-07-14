JNJ: postulante a jefe de la ONPE no alcanzó votos para su nombramiento

Andina/Difusión

Lima 15 Jul. (ANDINA) -

El Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) informó que Carlos Loyola Escajadillo, el único postulante apto en el concurso para jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), no alcanzó el número de votos para su nombramiento.

Precisa que en su sesión de hoy se realizó el acto de votación deLoyola Escajadillo“no habiendo alcanzado el número de votos requeridos para su nombramiento,según lo establecido en los artículos 60 al 62 del Reglamento del Concurso”.

8364_comunicado n. 16 Convocatoria 001-2026 by Flor.Huilca

Los miembros del Pleno de la JNJ entrevistaron hoy a Loyola Escajadillo, en el marco de la Convocatoria N.º 001-2026-SN-JNJ. Era el único postulante apto para esta última etapa del concurso público para la selección y nombramiento del jefe de la ONPE.

El puntaje obtenido por el postulante fue de 82.49,de acuerdo al cuadro de méritos del concurso público difundido en el Boletín Oficial de la Magistratura de la JNJ.

Con esta decisión culmina la convocatoria N°001-2026-Sn/JNJ para la selección y nombramiento del jefe de la ONPE.

La JNJ convocó el pasado 29 de abril a concurso público de méritos para seleccionar y nombrar al nuevo jefe de la ONPE, tras la renuncia de Piero Corvetto.