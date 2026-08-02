JNJ programa informes orales en procedimientos disciplinarios seguidos a jueces y fiscales

Archivo - Perú.- JNJ: juramentación del nuevo jefe de la ONPE sería el 16 de julio - Andina/Eddy Ramos - Archivo

Lima 3 Ago. (ANDINA) -

La Junta Nacional de Justicia (JNJ), presidida por María Teresa Cabrera Vega, programó un total de diez informes orales en los procedimientos disciplinarios seguidos a jueces y fiscales, y una denuncia ciudadana que se realizarán los días 3 y 11 de agosto del presente año.

Este lunes 3 de agosto el Pleno del organismo autónomoevaluará los informes oralesde una jueza especializada y un fiscal adjunto provincial, ambos de Ucayali, así como una denuncia ciudadana.

En tanto el Plenoescuchará para el martes 11 de agosto ocho informes oralesseguidos a tres jueces de Amazonas, Ica y San Martín; y a cinco fiscales de Cajamarca, Lima, Loreto, Santa y Ucayali.

Durante las sesiones, los administrados, junto a sus abogados, podrán ejercer su derecho de defensa en relación a los cargos investigados. Las audiencias se desarrollarán de manera virtual y serán transmitidas a través de las redes sociales de la institución.

La Junta Nacional de Justicia reafirma su compromiso con el respeto del debido proceso, garantizando el derecho de defensa de los administrados, en aras de un mejor sistema de justicia en el país.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });