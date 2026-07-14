JNJ realizó entrevista personal a único postulante para el cargo de jefe de ONPE

Andina/Difusión

Lima 15 Jul. (ANDINA) -

El Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), presidido por María Teresa Cabrera Vega, realizó esta mañana la entrevista personal de la Convocatoria n.° 001-2026-SN/JNJ, concurso público para la selección y nombramiento del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La sesión se desarrolló en la sala de actos del organismo constitucional con la presencia del postulante Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo, quien resultó apto para esta última etapa del concurso y respondió las consultas y preguntas de los siete miembros del colegiado.

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En aplicación de los principios de transparencia y publicidad, esta etapa fue transmitida en tiempo real a través de las redes sociales de la institución (Facebook) con el fin de garantizar un proceso de selección transparente y en cumplimiento de los principios de igualdad y meritocracia.

De acuerdo a la reestructuración del cronograma de actividades de la presente convocatoria, hoy se efectuará la votación de los integrantes del Pleno con la fundamentación correspondiente.

El puntaje obtenido por el postulante será publicado en el Boletín Oficial de la Magistratura (BOM).

La Junta Nacional de Justicia reafirma su compromiso con la selección de profesionales idóneos y con la capacidad técnica para fortalecer la institucionalidad democrática del país

(FIN) NDP/HTC/FHGDSP