JNJ reconforma Comisiones Permanentes para el período institucional 2026

Archivo - Perú.- Concurso JNJ: desde hoy postulantes pueden presentar recursos de reconsideración - Andina/Renato Pajuelo - Archivo

Lima 8 Jun. (ANDINA) -

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) reconformó las Comisiones Permanentes para el periodo institucional 2026, como parte de sus funciones y atribuciones, establecidas en los artículos 154 de la Constitución Política del Perú y 2 de su Ley Orgánica - Ley n.º 30916

La Resolución n.° 382-2026-JNJ, publicada este 8 de junio, establece que la Comisión Permanente de Procesos Disciplinarios es presidida por Gino Tomás Ríos Patio y la integran Víctor Chanduví Cornejo y Germán Julio Serkovic Gonzáles, como miembro 1 y miembro 2, respectivamente.

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La Comisión Permanente de Selección y Nombramiento es presidida por Víctor Chanduví Cornejo y es integrada por María Teresa Cabrera, Germán Serkovic Gonzáles, César Galindo Sandoval y Rafael Ruíz Hidalgo, como miembros 1, 2, 3 y 4 respectivamente.

En tanto, la presidencia de la Comisión Permanente de Evaluación Parcial de Desempeño recae en el magistrado Rafael Ruíz Hidalgo y es integrada por los miembros Jaime de la Puente Parodi y César Galindo Sandoval.

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Finalmente, la Comisión Permanente de Evaluación y Ratificación la preside Jaime de la Puente Parodi y la integran César Galindo Sandoval y Rafael Ruíz Hidalgo, como miembros 1 y 2, respectivamente.

La referida resolución se encuentra publicada en el Boletín Oficial de la Magistratura (BOM) de la página web de la Junta Nacional de Justicia.

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