JNJ: Estos son los postulantes que aprobaron examen de conocimientos para jefe de la ONPE

Andina/Difusión

Lima 22 May. (ANDINA) -

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) publicó la nómina de postulantes que aprobaron la evaluación de conocimientos del concurso público para la selección y nombramiento del jefe de la Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE).

Se trata deCarlos Martin Eulalio Loyola Escajadillo,quien alcanzó 88 puntosyAmparo Ortega Campanaquien hizo 74 puntos.

Los postulantes, que no aprobaron la evaluación de conocimientos, alcanzaron el siguiente puntaje:

Hialmer Saturnino Ordinola Calle68 puntosErnesto Antonio Aranda Vergara66 puntosRaúl Edmundo Caro Tumba66 puntosJosé Alfredo Pérez Duharte66 puntosAugusto Ernesto Bernuy Alva62 puntos

Los siete postulantes, que fueron calificados como aptos para el concurso público, acudieron hoy a la sede del organismo autónomo para rendir su evaluación.

El examen, que tuvo una duración de dos horas, se orientó a medir conocimientos en materia de formas de organización del Estado y regímenes políticos, legislación electoral y de organizaciones políticas, ejecución de procesos electorales, gobierno de organizaciones y/o gestión pública, ética pública y administración e informática.

Como parte de las medidas de seguridad, se contó con la presencia de un fiscal de prevención del delito, que garantizó la legalidad del acto, así como de una notaria pública. A los postulantes no se les permitió el ingreso a la Sala de Actos con dispositivos electrónicos u otros accesorios.

Los resultados de la evaluación, con la relación de los postulantes aprobados para la siguiente etapa del concurso público, se publican hoy en el Boletín Oficial de la Magistratura – BOM, previa aprobación del Pleno de la JNJ. La calificación es inimpugnable y se notificará a cada postulante.

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