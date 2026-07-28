Andina/Presidente Balcázar Sale De Palacio De

Lima 28 Jul. (ANDINA) -

El presidente de la República, José María Balcázar, le deseó “todos los éxitos” a la presidenta electa Keiko Fujimori, quien será investida este martes 28 de julio como nueva jefa de Estado en una ceremonia protocolar que se llevará a cabo en el Congreso de la República.

“A la presidenta le deseamos todos los éxitos y que, cuando tenga que entregar el mando, lo haga también de forma pacífica y ordenada”, declaró Balcázar a los periodistas tras participar en la Misa Solemne y Te Deum en la Catedral por el 205 Aniversario de la Independencia.

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El jefe de Estado saliente, que anunció que llevará a devolver la banda presidencial al Congreso de la República, destacó que el gobierno de transición que asumió meses atráscumplió el encargo de llevar adelante las elecciones generales y una transferencia de mando ordenada.

"Estamos haciendo el cambio de mando, vamos a entregar la banda presidencial. Cumplimos con el encargo que nos dio el Congreso de hacer elecciones limpias", declaró.

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“Los hechos están hablando por sí solos, la cantidad de obras que hemos hecho en pocos meses, y, sobre todo, devolverle la pacificación y entrega de mando como corresponde. Que no haya más en el futuro altibajos en la transmisión de mando”, afirmó Balcázar antes de dirigirse a Palacio de Gobierno.