MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de Perú ha anunciado la celebración de una segunda votación para decidir quién estará al frente de la Presidencia, entre José María Balcazar y Maricarmen Alva, quienes han conseguido 46 y 43 votos respectivamente, tras la destitución de José Jerí en una moción de censura aprobada en la víspera.

El presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, ha declarado que ninguno de los cuatro candidatos ha conseguido el mínimo de 59 apoyos requeridos para asumir la Presidencia del país latinoamericano.

José María Balcázar, respaldado por la bancada del izquierdista Perú Libre, encabeza la votación, y se batirá a la candidata Maricarmen Alva, que cuenta con el apoyo de la bancada de Acción Popular (centroderecha) y que era la gran favorita, según recoge el diario 'La República'.

Muy lejos han quedado con trece y siete votos respectivamente Héctor Acuña, apoyado por Honor y Democracia (derecha); y Edgar Reymundo, en representación del Bloque Democrático Popular, de centroizquierda.

La primera votación, según ha indicado el presidente del Congreso, ha contado asimismo con un voto en blanco y siete nulos, de un total de 117 papeletas emitidas frente a los 130 diputados con los que cuenta la cámara.

Una moción de censura se llevó por delante este martes al presidente interino tras perder la votación sobre su destitución con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones.

Jerí se enfrentaba a siete mociones de censura en su contra tras ser objeto de dos investigaciones por tráfico de influencias. La Justicia peruana tiene puesto el foco en la contratación de varias personas allegadas al mandatario, a la vez que han saltado a la palestra sus encuentros clandestinos con empresarios chinos.

Su salida se produce a pocos meses de las elecciones generales, programadas para el 12 de abril.